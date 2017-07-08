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Полнолуние в июле 2017 года: когда загадывать желание, обряды и ритуалы

В этот период люди становятся эмоциональными
Фото: ogo.ua Фото: ogo.ua
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Говорят, что желания, загаданные в период полнолуния, исполняются быстрее. Однако важно их загадывать правильно. Об этом и наша тема, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В июле полнолуние приходится на 9 число. Тут важно знать, в каком знаке будет находиться Луна. Это Козерог, который, как утверждают астрологи, активно влияет на состояние человека.

В период полнолуния мы особенно становимся эмоциональны, порой несдержанны. Замечено, что именно в эти дни происходит больше всего ссор. Вот тут Козерог будет нам в помощь. Дело в том, что этот знак должен все уравновесить. А еще он повлияет на исполнение желаний.

Способы загадывания желаний

Нам предлагают тут несколько вариантов. Для первого нужно выбрать дерево. В ночь полнолуния необходимо встать перед высоким деревом. Под ноги важно постелить белую материю. Затем мысленно загадываем желание, после чего нужно оторвать небольшой кусочек материи и привязать его к самой низкой ветке дерева. После ритуала не забудьте поблагодарить дерево и высшие силы за помощь. Ну а затем – спать. Говорят, желание должно быстро исполниться.

Для второго варианта нужно приготовить ручку, листок бумаги и лопату. И опять нужно выбрать дерево. Пишем заветное желание на листке бумаги, а затем закапываем его под деревом. Также благодарим «небесную канцелярию» за исполнение желания и отправляемся спать.

Третий вариант будет проще. Дождавшись полнолуния, набираем стакан воды. Затем нужно прошептать в него то, что желаем больше всего. Ведающие люди говорят, что стакан необходимо держать так, чтобы обе ладошки касались стекла. После проговоренного желания, выпиваем воду, при этом думая о том, что должно исполниться. Помним, что проговаривать нужно четко и внятно. Ну и самое главное – желание, которое мы загадываем не должно приносить вред другому. Иначе будет совсем обратный эффект.

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