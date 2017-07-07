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Нервный тик и риск суицида тесно связаны, - ученые

Так же, как и синдром Туретта
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

По словам ученых, суицидальный риск у пациентов, страдающих тиками, в четыре раза выше, чем в среднем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Тики - это быстрые непроизвольные движения. Иногда они сопровождаются вокализациями: хрюканьем или произнесением определенных слов. Схожим образом проявляется и синдром Туретта. Это наследственное заболевание характеризуется множественными тиками.

Ученые из Швеции и США пришли к выводу, что тики и синдром Туретта связаны с повышенной вероятностью самоубийства. Исследователи проанализировали 7 736 случаев этих нарушений, зарегистрированных с 1969 по 2013 год в Национальном реестре пациентов Швеции. За этот период суицид совершили 0,41% таких пациентов, а попытку самоубийства - 7,68%. Биографии пациентов сравнили с группой из 77 360 людей, не страдавших тиками (соотношение 1:10).

Риск суицида в целом в первой группе оказался практически в четыре раза выше, чем в контрольной группе. Значительно повышался и риск повторной попытки самоубийства. Высокая оценка риска у пациентов сохранялась даже с учетом сопутствующих психических расстройств. У 72% пациентов, страдавших тиками, было диагностировано хотя бы одно расстройство психики. В контрольной группе психические расстройства были отмечены у 11%.

Тики обычно проявляются у детей от четырех до шести лет, но большинство со временем «перерастает» их. Наибольшему риску подвергаются те, у кого тики начались в детстве и сохранились во взрослом возрасте - это около 20% пациентов, страдающих непроизвольными движениями. Несмотря на то, что тики чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек, суицидальный риск оказался почти одинаков для взрослых мужчин и женщин.

По словам ученых, опасность тиков во взрослом возрасте часто недооценивают. Поэтому необходим постоянный мониторинг суицидального поведения среди людей, страдающих тиками и синдромом Туретта.

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