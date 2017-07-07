Два тюленя погибли в Приморье из-за жары

Водовозка опоздала на полчаса

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 июля, в реабилитационном центре «Тюлень» погибли два тюленя, сообщает РИА VladNews.

О гибели животных сообщила Лора Белоиван, директор реабилитационного центра, в социальных сетях.

- Они умерли от перегрева. На полчаса опоздала водовозка. Запасная вода нагрелась сильно. Бесполезная стала. Управляющая компания перед этим обрезала общественный выход воды на колонке, откуда мы могли взять воду в аварийном случае. Там наш шланг был, тот самый. Сейчас не знаю пока, как с этим жить, - написала Лора Белоиван.