Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве 2014 года

Молодой человек застрелил дорожного работника

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

В мае 2014 года на улице Горная во Владивостоке было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти – огнестрельным ранением в области головы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Стоит отметить, что преступление оставалось нераскрытым несколько лет, однако июле 2017 года правоохранительные органы «вышли на след» подозреваемого. В ходе розыска был задержан 26-летний подозреваемый, который признался, что зимой 2014 года он изготовил пистолет и патроны к нему, испытал его в действии, стреляя по мишени. Но этого показалась ему мало, и он решил попробовать выстрелить в человека.

Ночью в районе улицы Луговой злоумышленник увидел группу дорожных рабочих в оранжевых жилетах, один из них отстал от группы, злоумышленник подождал удобного момента и произвел в него два выстрела в голову, и убил.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Преступление раскрыто благодаря совместной работе сотрудников Следственного комитета и полиции.