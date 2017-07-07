Во время летних каникул юные горожане Владивостока осваивают азы рукоделия

Мастер-класс по основам вязания «Волшебная корзинка» состоялся в библиотеке № 20

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Для юных читателей в муниципальных библиотеках Владивостока продолжают работать настоящие мастерские творчества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ребята посещают самые разные мастер-классы, а потом творят – открытки, сувениры, украшения, одежду для кукол и многое другое.

Так, в библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5) школьники освоили технику плетения полотна из бумажной соломки. Ребята сделали сувениры, которые решили подарить мамам и бабушкам.

Мастер-класс по основам вязания «Волшебная корзинка» состоялся в библиотеке № 20 (пр.100-летия Владивостока, 128а). Девочки научились вязать крючком и пополнили гардероб своих кукол. Юные рукодельницы связали кукольные свитера, сумки, носки и платья.

Как сообщили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», творческие мастерские по-настоящему востребованы, творческие и познавательные мероприятия проходят в муниципальных библиотеках в рамках программы «Лето просвещения - 2017». Вход на все мероприятия – свободный.