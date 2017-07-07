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День семьи, любви и верности отпразднуют во Владивостоке

Начало завтра в 14 часов, вход свободный.
Фото: Detsad192vrn.ru Фото: Detsad192vrn.ru
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Завтра, 8 июля, на концертной площадке возле Дома молодёжи (проспект 100-летия Владивостока, 103) состоится яркое и красочное празднование Дня семьи, любви и верности, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Начало в 14 часов, вход свободный.

В рамках празднования состоятся различные конкурсы, викторины, также будет организована концертно-развлекательная программа с выступлением творческих коллективов и исполнителей приморской столицы. Развлекать самых маленьких гостей праздника будут аниматоры.

Организатор мероприятия – администрация Владивостока. Принять участие в праздновании Дня любви, семьи и верности приглашаются все жители и гости приморской столицы.

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