Пенсионные произвол и мошенничество докатились до Владивостока

Жители приморской столицы с удивлением узнали, что являются клиентами НПФ, о котором никогда не слышали

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока пала жертвой мошенничества в сфере негосударственного пенсионного страхования: женщину и ее подругу "записали" в негосударственный ПФ, о котором те даже не знали. Как сообщили РИА VladNews потерпевшие, обман вскрылся практически случайно, когда одна из пострадавших заказала на сайте Госулуг выписку о состоянии лицевого счета своих пенсионных накоплений. Когда вторая подруга решила на всякий случай проверить свой баланс - выяснилось то же самое.

Теперь жительницы Владивостока собирают пакет документов для обращения в прокуратуру с жалобой как на частный пенсионный фонд, так на государственный.

Как сообщила потерпевшая, в государственном Пенсионном фонде России женщин направили на официальный сайт ведомства. Где они и узнали с удивлением, что в феврале 2017 года обе якобы написали заявления на переход в данный негосударственный пенсионный фонд. Заявление было одобрено в конце июня, но отчисления пошли еще с марта:

"Никакого отношения, естественно, к этим заявлениям лично мы не имеем. Решили позвонить в этот НПФ, и тут милая любезная девушка начала рассказывать нам сказки, что она не знает, как так получилось, но, действительно, в 2016 году мы подписали с этой организацией договор. Договор был передан в пенсионный фонд и (!!!) ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ! На основании этого договора наши накопления сейчас находятся в их фонде. Мы стали задавать вопросы о том, какие данные указаны в договоре, прописка и так далее - на что нам ответили: чтобы восстановить доступ к личному кабинету, нужно ввести свой номер телефона. Но мы-то нигде не регистрировались, никакого договора не заключали. В общем, после долгих уговоров мы смогли зайти в личный кабинет и там обнаружили занимательные данные: номер телефона "левый" (Екатеринбург), номер паспорта "левый" (по нему договор прошел проверку в Пенсионном фонде), электронная почта верная, ФИО верные, а данные прописки старые (фактически неверные). Сделали скрины всех документов, но договора так и не обнаружили. На сайте ПФ мы также не можем скачать или хотя бы просто увидеть якобы поданное нами заявление на перевод средств в ПФ".

Необходимо отметить, что в Набережных Челнах произошла аналогичная ситуация. Житель города обнаружил, что его без спросу перевели в негосударственные пенсионные фонды - причем дважды. Теперь мужчина собирается судиться с ними. Среди ответчиков - и тот НПФ, на который в прокуратуру будут жаловаться жительницы Владивостока.

На своем сайте данный негосударственный пенсионный фонд пишет, что с ним уже 4,5 миллиона россиян. Какой процент людей перевелся добровольно - неизвестно, но примерно половина отзывов на данный НПФ гласит: "Осторожно! Мошенники!".

"Проверьте свои накопления. Очень надеюсь, что ваши никуда не улетели без вашего же ведома," - предупреждает читателей потерпевшая от пенсионного произвола жительница Владивостока.