Более 30 школ капитально отремонтируют в Приморье

С краевого бюджета выделено 45 миллионов рублей

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Администрация края выделит на ремонт школ 45 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

В основном будут отремонтированы кровли и установлены новые окна. В этом году планируется капитально отремонтировать девять школ в Арсеньеве, две – в Большом Камне, три – в Дальнереченском районе, одиннадцать – в Михайловском, три – в Пограничном, по одной в Пожарском, Хасанском, Ханкайском и Чугуевском районах края.

Также начнутся подготовительные работы и непосредственно строительство новых учреждений образования и реконструкцию существующих в Уссурийске, Фокино, Лазовском районе, Красноармейском и Партизанском районах.

Таким образом, к концу 2017 года будет построена новая школа в селе Светлая Тернейского района вместо старого здания, непригодного к использованию после тайфуна «Лайонрок».