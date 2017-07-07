Во Владивосток прибудет Кубок Чемпионата мира по футболу – 2018 19:11, 07 июля Во Владивосток прибудет Кубок Чемпионата мира по футболу – 2018
Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье 18:08, 07 июля Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье (Фото)
Дожди накроют Приморье в выходные 17:54, 07 июля Дожди накроют Приморье в выходные
Новостная лента
Июль, 07 пятница
22:16
Генкосул Японии во Владивостоке: Море меня успокаивает! Эксклюзив
22:16
Суд оставил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова под арестом Эксклюзив
22:16
Почему «кошмарят» бизнес Дальнего Востока?
22:02
День семьи, любви и верности отпразднуют во Владивостоке
21:35
Более 30 школ капитально отремонтируют в Приморье
20:24
Во Владивостоке готовятся провести «День Пусана»
19:11
Во Владивосток прибудет Кубок Чемпионата мира по футболу – 2018
18:58
Нервный тик и риск суицида тесно связаны, - ученые
18:08
Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье Фото
17:54
Дожди накроют Приморье в выходные
17:40
Во Владивостоке огнеборцы тушили бойлерную
17:32
Во Владивостоке состоялось заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации города
17:28
Два тюленя погибли в Приморье из-за жары
17:21
Желтый уровень опасности продолжает действовать в Приморье из-за жары
17:14
Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве 2014 года
17:11
Девять человек пострадали в ДТП во Владивостоке
16:58
В лечебно-исправительное учреждение пытались передать алкоголь при помощи квадракоптера
16:51
Пенсионные произвол и мошенничество докатились до Владивостока
16:43
Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья
16:31
Константин Межонов поздравил работников почтовой связи с наступающим Днем российской почты
16:25
Дневник девушки: Я - во дворце! Эксклюзив
16:19
Как выжить офисным сотрудникам в приморскую жару Видео
16:00
Таможня Владивостока ломится от авто из-за дефицита кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
15:57
Пьяный приморец угнал авто и попал в ДТП
15:46
В одном из посёлков Приморья мусоровоз снес столбы ЛЭП Видео
15:35
Трёхлетнюю девочку сбили в Приморье
15:24
В Партизанске огнеборцы тушили дачный домик
15:13
Необычная акция проходит во Владивостоке
15:02
Открытый чемпионат по гонкам на аквабайках пройдет во Владивостоке Видео
14:51
Во время ночного пожара во Владивостоке спасатели эвакуировали 10 человек
14:39
В Приморье произошла авария с участим несовершеннолетнего велосипедиста Фото
14:28
Воздушные бои прошли ночью в небе во Владивостоке
14:14
ГИБДД: В аварии с участием КамАЗа во Владивостоке пострадал мужчина Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4160 (99) от 07 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Самозахват «по-холуаевски»
Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны
Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала
Успей посмотреть первым
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Более 30 школ капитально отремонтируют в Приморье

С краевого бюджета выделено 45 миллионов рублей
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Администрация края выделит на ремонт школ 45 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

В основном будут отремонтированы кровли и установлены новые окна. В этом году планируется капитально отремонтировать девять школ в Арсеньеве, две – в Большом Камне, три – в Дальнереченском районе, одиннадцать – в Михайловском, три – в Пограничном, по одной в Пожарском, Хасанском, Ханкайском и Чугуевском районах края.

Также начнутся подготовительные работы и непосредственно строительство новых учреждений образования и реконструкцию существующих в Уссурийске, Фокино, Лазовском районе, Красноармейском и Партизанском районах.

Таким образом, к концу 2017 года будет построена новая школа в селе Светлая Тернейского района вместо старого здания, непригодного к использованию после тайфуна «Лайонрок».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дожди накроют Приморье в выходные
17:54, 07 июля 2017 Дожди накроют Приморье в выходные

Погода в ближайшие дни будет неустойчивой

Во Владивостоке состоялось заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации города
17:32, 07 июля 2017 Во Владивостоке состоялось заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации города

Первым в повестке дня значился вопрос «О работе рассчетно-кассовых центров в управляющих организациях Владивостока»

Желтый уровень опасности продолжает действовать в Приморье из-за жары
17:21, 07 июля 2017 Желтый уровень опасности продолжает действовать в Приморье из-за жары

Прогноз от Гидрометцентра России

Девять человек пострадали в ДТП во Владивостоке
17:11, 07 июля 2017 Девять человек пострадали в ДТП во Владивостоке

За сутки в краевом центре произошло более 100 аварий

В лечебно-исправительное учреждение пытались передать алкоголь при помощи квадракоптера
16:58, 07 июля 2017 В лечебно-исправительное учреждение пытались передать алкоголь при помощи квадракоптера

Нарушители переданы сотрудникам полиции

Пенсионные произвол и мошенничество докатились до Владивостока
16:51, 07 июля 2017 Пенсионные произвол и мошенничество докатились до Владивостока

Жители приморской столицы с удивлением узнали, что являются клиентами НПФ, о котором никогда не слышали

Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья
16:43, 07 июля 2017 Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья

Росприроднадзор занимается формализацией взаимоотношений с казачьим войском