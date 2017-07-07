Во Владивостоке готовятся провести «День Пусана»

В рамках этого юбилея практически вся следующая пятница пройдет во Владивостоке под знаком «Дня Пусана»

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

В честь 25-летия установления побратимских отношений между Владивостоком и Пусаном в четверг, 13 июля 2017 года, в столицу Приморья на судне «Ханнара» из этого второго по величине города Южной Кореи прибывают участники «Евразийской экспедиции», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В ее составе – свыше 50 бизнесменов, артистов, спортсменов, студентов.

В 16 часов на перроне морского вокзала состоится торжественная церемония встречи этой делегации. Планируется, что в ней вместе с руководством Владивостока примут участие представители администрации Пусана во главе с мэром этого города Со Бёнг Су, которые должны прибыть к нам рейсом самолета утром того же дня, 13 июля. В ходе церемонии гостям преподнесут хлеб-соль, перед ними выступят коллективы русских народных песен и танцев.

В рамках этого юбилея практически вся следующая пятница, 14 июля, пройдет во Владивостоке под знаком «Дня Пусана». Его программа обещает быть весьма насыщенной, разнообразной и интересной для посетителей всех возрастов.

Так, с 11 до 17 часов на набережной Спортивной гавани, у фонтана, состоится большой концерт российских и корейских молодежных коллективов, Пусанского городского хора, а также фотосессия в корейских традиционных костюмах, дегустация корейской кухни, различные корейские национальные игры, фотовыставка. Вход сюда будет свободным.

Затем в 16 часов в спорткомплексе «Олимпиец» начнется баскетбольный матч между сборными командами Владивостока и Пусана.

А в 19 часов в Приморской краевой филармонии состоится музыкальный вечер «Пусан-Владивосток» с участием Пусанского городского хора и Тихоокеанского симфонического оркестра. Вход на этот концерт будет осуществляться по пригласительным билетам.

После завершения программы «Дня Пусана» делегация «Евразийской экспедиции» отправится из Владивостока на поезде через всю Россию – до Москвы и Санкт-Петербурга, останавливаясь по пути в крупных городах нашей страны для знакомства с их бизнесом, культурой, жизнью и укрепления дружеских связей.