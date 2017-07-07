Во Владивосток прибудет Кубок Чемпионата мира по футболу – 2018 19:11, 07 июля Во Владивосток прибудет Кубок Чемпионата мира по футболу – 2018
Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье 18:08, 07 июля Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье (Фото)
Дожди накроют Приморье в выходные 17:54, 07 июля Дожди накроют Приморье в выходные
Новостная лента
Июль, 07 пятница
19:14
Генкосул Японии во Владивостоке: Море меня успокаивает! Эксклюзив
19:14
Суд оставил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова под арестом Эксклюзив
19:14
Почему «кошмарят» бизнес Дальнего Востока?
19:11
Во Владивосток прибудет Кубок Чемпионата мира по футболу – 2018
18:58
Нервный тик и риск суицида тесно связаны, - ученые
18:08
Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье Фото
17:54
Дожди накроют Приморье в выходные
17:40
Во Владивостоке огнеборцы тушили бойлерную
17:32
Во Владивостоке состоялось заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации города
17:28
Два тюленя погибли в Приморье из-за жары
17:21
Желтый уровень опасности продолжает действовать в Приморье из-за жары
17:14
Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве 2014 года
17:11
Девять человек пострадали в ДТП во Владивостоке
16:58
В лечебно-исправительное учреждение пытались передать алкоголь при помощи квадракоптера
16:51
Пенсионные произвол и мошенничество докатились до Владивостока
16:43
Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья
16:31
Константин Межонов поздравил работников почтовой связи с наступающим Днем российской почты
16:25
Дневник девушки: Я - во дворце! Эксклюзив
16:19
Как выжить офисным сотрудникам в приморскую жару Видео
16:00
Таможня Владивостока ломится от авто из-за дефицита кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
15:57
Пьяный приморец угнал авто и попал в ДТП
15:46
В одном из посёлков Приморья мусоровоз снес столбы ЛЭП Видео
15:35
Трёхлетнюю девочку сбили в Приморье
15:24
В Партизанске огнеборцы тушили дачный домик
15:13
Необычная акция проходит во Владивостоке
15:02
Открытый чемпионат по гонкам на аквабайках пройдет во Владивостоке Видео
14:51
Во время ночного пожара во Владивостоке спасатели эвакуировали 10 человек
14:39
В Приморье произошла авария с участим несовершеннолетнего велосипедиста Фото
14:28
Воздушные бои прошли ночью в небе во Владивостоке
14:14
ГИБДД: В аварии с участием КамАЗа во Владивостоке пострадал мужчина Видео
14:05
Сотрудники аэропорта испортили жительнице Приморья инвалидную коляску Фото
13:56
Владивостокцы спасаются от аномальной жары на пляжах Фото
13:48
По факту исчезновения трехлетнего ребенка в Приморье возбуждено уголовное дело
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4160 (99) от 07 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Самозахват «по-холуаевски»
Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны
Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала
Успей посмотреть первым
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Спорт

Во Владивосток прибудет Кубок Чемпионата мира по футболу – 2018

Главный трофей увидят 24 города России
Фото: ru.fifa.com Фото: ru.fifa.com
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Главный трофей Чемпионата мира по футболу смогут увидеть владивостокцы в мае 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на FIFA.

Это будет самое длинное в истории путешествие трофея по стране-организатору Чемпионата мира, что неудивительно, учитывая ее гигантскую территорию. За 123 дня Кубок преодолеет 26 000 километров и посетит 24 российских города от Владивостока до Калининграда.

Таким образом, практически вся страна получит возможность увидеть Кубок.

- Практически вся страна получит возможность увидеть этот знаменитый трофей, который поможет рассказать людям больше о футболе, его ценностях и Чемпионате мира FIFA. Россия уже открыла свои двери для команд, болельщиков, гостей со всего мира на Кубке Конфедераций FIFA, и все увидели наше гостеприимство. В следующем году Россия совместно с FIFA проведет Чемпионат мира на самом высоком уровне, и подтверждением этого является этот прекрасный стадион, который практически готов к турниру, - сказал заместитель Председателя Правительства РФ, председатель Оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко.

Тур Кубка Чемпионата мира FIFA стартует уже в сентябре 2017. Владивосток увидит кубок с 1 по 4 мая 2018 года.

Напомним, что в 2018 году с 14 июня по 15 июля 2018 года Россия в первые в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведен в Восточной Европе.

comments powered by Disqus
Похожие новости
«Танцуй, твори, люби!»: Международный танцевальный проект приедет в Приморье
13:21, 06 июля 2017 «Танцуй, твори, люби!»: Международный танцевальный проект приедет в Приморье

Выступления «REVolutions Dance» дарят зрителям вдохновение и радость

Матчи Кубка конфедераций посетили 628 тысяч зрителей
15:22, 05 июля 2017 Матчи Кубка конфедераций посетили 628 тысяч зрителей

Всего было проведено 16 матчей

В ХК «Адмирал» появился новый нападающий
12:02, 05 июля 2017 В ХК «Адмирал» появился новый нападающий

Воспитанник московского «Спартака» переезжает во Владивосток

В приморской столице ведется прием заявок на участие в турнире по футболу среди дворовых команд
04:02, 05 июля 2017 В приморской столице ведется прием заявок на участие в турнире по футболу среди дворовых команд

Победители V городского турнира по футболу среди дворовых команд получат кубки и медали

В соцсетях презентовали клип к ЧМ-2018
04:33, 04 июля 2017 В соцсетях презентовали клип к ЧМ-2018

Вживую впервые на публику песня была исполнена в воскресенье на церемонии закрытия Кубка Конфедераций 2017 в Санкт-Петербурге

Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций-2017
00:18, 04 июля 2017 Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций-2017

Матч побил рекорд посещаемости на турнире

Яхтсмены поздравили Владивосток с днем рождения парусными гонками
15:46, 03 июля 2017 Яхтсмены поздравили Владивосток с днем рождения парусными гонками

Парусный фестиваль состоялся в минувшие выходные