Во Владивосток прибудет Кубок Чемпионата мира по футболу – 2018

Главный трофей увидят 24 города России

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Главный трофей Чемпионата мира по футболу смогут увидеть владивостокцы в мае 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на FIFA.

Это будет самое длинное в истории путешествие трофея по стране-организатору Чемпионата мира, что неудивительно, учитывая ее гигантскую территорию. За 123 дня Кубок преодолеет 26 000 километров и посетит 24 российских города от Владивостока до Калининграда.

Таким образом, практически вся страна получит возможность увидеть Кубок.

- Практически вся страна получит возможность увидеть этот знаменитый трофей, который поможет рассказать людям больше о футболе, его ценностях и Чемпионате мира FIFA. Россия уже открыла свои двери для команд, болельщиков, гостей со всего мира на Кубке Конфедераций FIFA, и все увидели наше гостеприимство. В следующем году Россия совместно с FIFA проведет Чемпионат мира на самом высоком уровне, и подтверждением этого является этот прекрасный стадион, который практически готов к турниру, - сказал заместитель Председателя Правительства РФ, председатель Оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко.

Тур Кубка Чемпионата мира FIFA стартует уже в сентябре 2017. Владивосток увидит кубок с 1 по 4 мая 2018 года.

Напомним, что в 2018 году с 14 июня по 15 июля 2018 года Россия в первые в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведен в Восточной Европе.