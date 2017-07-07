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Таможня Владивостока ломится от авто из-за дефицита кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"

Вопрос решает администрация Приморского края
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 7 июля, сообщил, что около 9 тысяч ввезенных легковых автомобилей все ещё не могут получить ПТС из-за проблем с установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Машины находятся на складах временного хранения, сообщает РИА VladNews.

«Не все транспортные средства, ввезенные после 15 февраля текущего года, получили паспорт транспортного средства (ПТС). Это связано с тем, что не решен вопрос поставки кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» своевременно, есть задержки. Насколько мне известно, администрация Приморского края активно добивается от ОА «ГЛОНАСС» поставки этих кнопок в должном количестве. Мы в состоянии сейчас выдавать в день 300-350 ПТС, при условии уплаты всех платежей на ввозимые средства», - сообщил Юрий Ладыгин.

Также начальник Дальневосточного таможенного управления рассказал о том, что возможно ближе к концу лета в Приморье поступит необходимое количество оборудования для того, чтобы дилеры начали заниматься установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввезённые автомобили. Этим вопросом сейчас активно занимается администрация Приморского края.

Напомним, с первого января в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур.

Однако, по словам сотрудников таможенного управления, импорт поддержанных автомобилей не претерпел изменений в ходе введения нового правила. В первом полугодии текущего года было ввезено 26 тысяч 826 автотранспортных средств, что на 39% больше, чем в прошлом году.

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