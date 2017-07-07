Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье

Неизвестные открыли стрельбу по собаке

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Очевидцами вопиющего случая стали жители Находки, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе остановки "Нефтебаза", город Находка, куда подъехали два автомобиля. Двое мужчин вышли из авто и начали подкармливать собаку, после чего открыли по ней стрельбу из оружия. Визг животного слышался издалека, беспомощная собака забилась под машину, но и это не остановило злоумышленников. В общей сложности очевидцы насчитали около пяти выстрелов.

После того ,как собака уползла под забор, а прохожая женщина сделала мужчинам замечание, они поспешили уехать. Однако, неизвестные вернулись позже, чтобы собрать разбросанные по земле гильзы.

Чуть позже жители Находки обнаружили пса без глаза и с окровавленными бедром и грудью.

Очевидцы успели запечатлеть на фото автомобили злоумышленников, совершивших жестокое нападение на собаку.

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