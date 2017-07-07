Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье 18:08, 07 июля Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье (Фото)
Дожди накроют Приморье в выходные 17:54, 07 июля Дожди накроют Приморье в выходные
Два тюленя погибли в Приморье из-за жары 17:28, 07 июля Два тюленя погибли в Приморье из-за жары
Новостная лента
Июль, 07 пятница
18:24
Генкосул Японии во Владивостоке: Море меня успокаивает! Эксклюзив
18:24
Суд оставил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова под арестом Эксклюзив
18:24
Почему «кошмарят» бизнес Дальнего Востока?
18:08
Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье Фото
17:54
Дожди накроют Приморье в выходные
17:40
Во Владивостоке огнеборцы тушили бойлерную
17:32
Во Владивостоке состоялось заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации города
17:28
Два тюленя погибли в Приморье из-за жары
17:21
Желтый уровень опасности продолжает действовать в Приморье из-за жары
17:14
Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве 2014 года
17:11
Девять человек пострадали в ДТП во Владивостоке
16:58
В лечебно-исправительное учреждение пытались передать алкоголь при помощи квадракоптера
16:51
Пенсионные произвол и мошенничество докатились до Владивостока
16:43
Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья
16:31
Константин Межонов поздравил работников почтовой связи с наступающим Днем российской почты
16:25
Дневник девушки: Я - во дворце! Эксклюзив
16:19
Как выжить офисным сотрудникам в приморскую жару Видео
16:00
Таможня Владивостока ломится от авто из-за дефицита кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
15:57
Пьяный приморец угнал авто и попал в ДТП
15:46
В одном из посёлков Приморья мусоровоз снес столбы ЛЭП Видео
15:35
Трёхлетнюю девочку сбили в Приморье
15:24
В Партизанске огнеборцы тушили дачный домик
15:13
Необычная акция проходит во Владивостоке
15:02
Открытый чемпионат по гонкам на аквабайках пройдет во Владивостоке Видео
14:51
Во время ночного пожара во Владивостоке спасатели эвакуировали 10 человек
14:39
В Приморье произошла авария с участим несовершеннолетнего велосипедиста Фото
14:28
Воздушные бои прошли ночью в небе во Владивостоке
14:14
ГИБДД: В аварии с участием КамАЗа во Владивостоке пострадал мужчина Видео
14:05
Сотрудники аэропорта испортили жительнице Приморья инвалидную коляску Фото
13:56
Владивостокцы спасаются от аномальной жары на пляжах Фото
13:48
По факту исчезновения трехлетнего ребенка в Приморье возбуждено уголовное дело
13:44
Поездка трех женщин во Владивостоке плохо кончилась Эксклюзив
13:36
Приморец, совершивший ДТП с тяжкими последствиями, предстанет перед судом
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4160 (99) от 07 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Самозахват «по-холуаевски»
Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны
Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала
Успей посмотреть первым
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье

Неизвестные открыли стрельбу по собаке
Фото: nhk_off Фото: nhk_off
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Очевидцами вопиющего случая стали жители Находки, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе остановки "Нефтебаза", город Находка, куда подъехали два автомобиля. Двое мужчин вышли из авто и начали подкармливать собаку, после чего открыли по ней стрельбу из оружия. Визг животного слышался издалека, беспомощная собака забилась под машину, но и это не остановило злоумышленников. В общей сложности очевидцы насчитали около пяти выстрелов.

После того ,как собака уползла под забор, а прохожая женщина сделала мужчинам замечание, они поспешили уехать. Однако, неизвестные вернулись позже, чтобы собрать разбросанные по земле гильзы. 

Чуть позже жители Находки обнаружили пса без глаза и с окровавленными бедром и грудью.

Очевидцы успели запечатлеть на фото автомобили злоумышленников, совершивших жестокое нападение на собаку. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке огнеборцы тушили бойлерную
17:40, 07 июля 2017 Во Владивостоке огнеборцы тушили бойлерную

Общая площадь возгорания составила 8 кв. м

Два тюленя погибли в Приморье из-за жары
17:28, 07 июля 2017 Два тюленя погибли в Приморье из-за жары

Водовозка опоздала на полчаса

Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве 2014 года
17:14, 07 июля 2017 Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве 2014 года

Молодой человек застрелил дорожного работника

Пьяный приморец угнал авто и попал в ДТП
15:57, 07 июля 2017 Пьяный приморец угнал авто и попал в ДТП

По данному факту возбуждено уголовное дело

В одном из посёлков Приморья мусоровоз снес столбы ЛЭП
15:46, 07 июля 2017 В одном из посёлков Приморья мусоровоз снес столбы ЛЭП

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Трёхлетнюю девочку сбили в Приморье
15:35, 07 июля 2017 Трёхлетнюю девочку сбили в Приморье

Ребенок нагнулся застегнуть сандали

В Партизанске огнеборцы тушили дачный домик
15:24, 07 июля 2017 В Партизанске огнеборцы тушили дачный домик

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить