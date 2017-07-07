Дожди накроют Приморье в выходные

Погода в ближайшие дни будет неустойчивой

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

В выходные погода в Приморье будет неустойчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В субботу местами пройдут небольшие дожди, на юго-западе края — умеренные. В континентальных районах воздух прогреется до +25...+34 °С. На побережье появятся очаги тумана, здесь прохладнее, +16...+22 °С.

В воскресенье на большей территории края пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни с грозой и порывистым ветром. Фон дневных температур понизится на 2 — 5 градусов и составит +15...+32 °С. Ночная температура существенно меняться не будет, +10...+21 °С.

Во Владивостоке будет облачно, туман, морось, временами переходящая в дождь. Температура воздуха +15...+18 °С, днем +18...+21 °С.