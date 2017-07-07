Генкосул Японии во Владивостоке: Море меня успокаивает!

Господин Касаи Тацухико дал эксклюзивное интервью РИА VladNews

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Генеральный консул Японии во Владивостоке любит море, сноуборд и полеты на параплане. О своих увлечениях, о том, почему русские едут в Японию, а также о своей миссии во Владивостоке господин Касаи Тацухико рассказал в эксклюзивном интервью РИА VladNews.

- Господин консул, Вы почти 3 года находитесь на должности генерального консула Японии во Владивостоке, можете подвести какие-то итоги работы?

- Мой срок работы здесь еще не завершен, и окончательные итоги еще предстоит подвести, однако за это время было очень много сделано для развития японо-российских отношений и, могу сказать, результатами я доволен.

- До Владивостока Вы работали в МИДах в Токио, Москве, Лондоне, Киеве, Бишкеке. Чувствуете разницу?

- Я действительно работал во многих местах и странах, и могу сказать, основываясь на своем опыте, что жизнь и проблемы людей одинаковы во всех странах, разница лишь в нюансах.

- «Моя задача состоит в том, чтобы обеспечивать безопасность проживающих и прибывающих в регион японцев»,- говорится в Вашем приветствии на сайте Генконсульства. Часто ли Ваши соотечественники обращаются к Вам за помощью во Владивостоке? С какими проблемами приходится сталкиваться чаще всего?

- Обеспечить безопасность проживающих и прибывающих в регион японцев - действительно, наша самая главная задача. Мы информируем о мерах безопасности приезжающих из Японии туристов, а также тех японцев, которые проживают в регионах, относящихся к нашему консульскому округу (Приморский и Камчатский край, Магаданская область), стараемся как можно быстрее реагировать и поддерживать тех японцев, которые попали в какую-либо чрезвычайную ситуацию, помогаем в решении административных вопросов и так далее.

Немаловажную роль играет Генеральное консульство в осуществление поддержки в области культурного обмена между людьми, и очень часто выступает организатором различного рода мероприятий, а некоторые из них, такие как «Японская осень», «Дни японской культуры», «Кинофестиваль», «Кимоно шоу» и другие успешно проводятся ежегодно.

Большинство проживающих во Владивостоке граждан Японии – это люди, имеющие отношение к деловым кругам. Оказание поддержки японскому бизнесу также является одним из важных направлений в нашей работе. Учитывая плюсы и минусы, которые можно увидеть, работая на Дальнем Востоке, Генконсульство дает советы японским компаниям.

- Насколько японским инвесторам интересен Владивосток? Как Вы оцениваете бизнес-климат здесь?

- Японский бизнес проявляет большой интерес к Владивостоку и Дальнему Востоку. Японские компании активно сотрудничают с российским бизнесом в таких областях, как сельское хозяйство, строительство, сфере услуг, лесной, энергетической .. В последнее время для привлечения иностранных компаний на Дальний Восток используются разные инструменты: режим "Свободного порта", создание территорий опережающего развития и, я могу сказать, что деловая атмосфера улучшается. К тому же, правительство России посредством Восточного экономического форума сильно продвигает дальневосточный бизнес.

А вот что касается инвестирования, то здесь самое важное - наличие рынка сбыта товаров, которые были произведены на заводе, построенном инвестором. И если ориентироваться на дальневосточный рынок сбыта, то есть вероятность того, что ни населения, ни масштаба самого рынка будет недостаточно.

- Какова сегодня ситуация с визами в Японию для приморцев?

- По итогам японо-российского саммита на высшем уровне, который прошел в декабре прошлого года, для российских граждан (с общегражданскими загранпаспортами) были приняты смягчающие меры по выдаче краткосрочных виз, и с 1 января этого года они вступили в силу. Если говорить коротко, то было введено три важных изменения. Во-первых, круг заявителей, имеющий право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловой и культурной целями, а также для деятелей интеллектуального труда, расширен. Кроме того, срок действия виз увеличен с трех до пяти лет. Наряду с существующими однократными визами введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с целью туризма. При самостоятельной оплате поездки заявителем не нужно предоставлять документы от гаранта.

- Это позволило увеличить турпоток приморцев в Японию?

- Да, с введением упрощенных способов получения визы увеличился поток заявителей на получение японской визы, а, следовательно, и посещающих Японию российских граждан. Люди едут весной любоваться сакурой, летом отдыхать на море, зимой кататься на лыжах, отдохнуть в онсенах. Цели поездок людей и места их посещения стали еще более разнообразными. Думаю, что самым удивительным в Японии является то, что каждой префектуре и району присуща своя отличительная черта, еда, культура, развлечения.

- Часто ли к вам обращаются приморцы с вопросом о переезде в Японию?

- Сначала необходимо создать крепкие деловые отношения, а потом, если есть необходимость, думать о переезде... Но здесь мне бы хотелось спросить у российских граждан: «Зачем вы хотите переехать?». Ведь Приморский край, по мнению японцев, достаточно привлекательное место для проживания. У наших стран много точек соприкосновения в разных областях.

- Например? В каких направлениях сейчас идет процесс взаимодействия между нашими странами?

- Японо-российские отношения в последнее время становятся всё более активными. Во время японо-российского саммита на высшем уровне, который прошел в мае прошлого года, премьер-министр Синдзо Абэ презентовал президенту Владимиру Путину «план сотрудничества из восьми пунктов», в результате чего в различных областях было усилено сотрудничество. В этом плане сотрудничество в области городской среды и освоения Дальнего Востока непосредственно имеет отношение к Приморскому краю и Владивостоку...

- Мы все помним эмоциальную речь Вашего премьер-министра на Восточном экономическом форуме, когда он предложил выбрать Владивосток в качестве модели для создания «уютного, чистого города, в котором легко жить и работать»...

- И как следствие, в последнее время, помимо представителей Министерства государственных земель и транспорта Японии, Владивосток посетили представители различных японских компаний, которые провели переговоры с администрацией Приморского края и администрацией Владивостока о создании нового транспортного хаба, новой инфраструктуры для ликвидации застоя, строительства оборудования по очистке грязных вод, провели также переговоры относительно дальнейшего японо-российского сотрудничества в налаживании городской среды. Ожидается, что это взаимодействие в будущем даст конкретные результаты.

- Господин консул, Ваши увлечения – полеты на параплане, сноуборд, плавание, музыка…. Насколько удается все это реализовать здесь, во Владивостоке?

- Зимой я каждую неделю катаюсь на сноуборде на «Комете», иногда езжу кататься в Арсеньев. Что касается полетов на параплане, то полетать еще ни разу не удалось. Здесь сложный рельеф гор и сильные ветра. Чтобы держать себя в тонусе, я каждый день плаваю.

- Есть любимые места во Владивостоке?

- Я люблю проводить время у моря, оно всегда меня успокаивает, даже когда бывает и неспокойным.

Мария Стеблянко