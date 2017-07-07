Девять человек пострадали в ДТП во Владивостоке

За сутки в краевом центре произошло более 100 аварий

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

На дорогах Владивостока за минувшие сутки в шести ДТП пострадали девять человек, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Произошло 105 различных столкновений транспортных средств, в том числе 49 аварий с материальным ущербом. Участники 18 ДТП составили европротоколы.

Жители и гости города нарушили ПДД 319 раз.

Инспекторами ДПС составлены соответствующие протоколы: 13 по пьяной езде, 21 по перевозке не пристегнутых спецустройствами детей. Составлено 20 протоколов по тонировке не по ГОСТу, 46 - по нарушениям правил парковки.

"Вручную" сотрудники ГАИ Владивостока отловили 11 нарушителей скоростного режима. На СВЗТ доставлено 46 автомобилей.

По случаям не предоставления водителями преимущества пешеходам составлено 30 протоколов. В свою очередь, пешеходы, пересекавшие дороги в неположенных местах, получили на руки от ГИБДД 91 копию протоколов об административных нарушениях. Выявлено 11 нарушителей по статье 20.25 КоАП РФ.

Водители автобусов пойманы на 13 нарушениях ПДД, а таксисты - на 16.