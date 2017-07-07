Во Владивостоке состоялось заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации города

Первым в повестке дня значился вопрос «О работе рассчетно-кассовых центров в управляющих организациях Владивостока»

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке накануне, 5 июля, состоялось очередное заседание Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации город, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В нем приняли участие представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний, общественности, депутаты думы города, журналисты. Вела заседание заместитель председателя совета Наталья Войновская.

Первым в повестке дня значился вопрос «О работе рассчетно-кассовых центров в управляющих организациях Владивостока». С докладом на эту тему выступил начальник отдела автоматизации систем управления УК Первореченского района Николай Плотников.

«Наша компания занимается обслуживанием 553 многоквартирных домов, – рассказал он. – Большинство домов – 1960-1980 годов постройки. Ежегодно в УК поступает от пяти до шести тысяч заявлений граждан на неудовлетворительное состояние тех или иных инженерных и конструктивных элементов. Порядка 30% от этих заявлений – о благоустройстве придомовых территорий, 20% – о ремонте кровель и фасадов. С 2013 по 2017 год был произведен ремонт свыше 280 кровель, около 200 фасадов, установлено 134 тепловых узла, произведена замена 98 лифтов, капремонт произведен в 141 доме. Все это сделано, в том числе, благодаря созданным Советам многоквартирных домов, они работают примерно в 400-х домах».

ООО «Информационно-расчетный центр» работает с этой УК с 2007 года, занимаясь начислением, распечаткой, доставкой и контролем поступления платежей от собственников, а также работой по взысканию дебиторской задолженности. В центре работают юристы, экономист, документовед, инженер и другие специалисты.

«Особое внимание мы уделяем системной работе с должниками. Сначала доводим до сведения собственника информацию о задолженности через так называемую долговую квитанцию. На этом этапе должник приглашается в офис компании для беседы или составления договора о реструктуризации долга. В процессе беседы до должника доводится информация о возможных мерах воздействия, предусмотренные законодательством. Кроме этого, информация о наличии долга доводится до Совета дома для соответствующей работы актива дома с должником, – рассказал Николай Плотников. – Когда все досудебные методы исчерпаны, специалисты компании составляют соответствующие иски для взыскания долга в судебном порядке».

Представители управляющей компании Первореченского района поделились рекомендациями по снижению платы за ОДН. Это установка общедомовых приборов учета, организация энергосберегающих мероприятий (утепление подвалов, лестничных маршей, установка пластиковых окон), единовременное снятие показаний, выявление неучтенного потребления.

Также участники заседания озвучили новые тарифы и нормативы на коммунальные услуги. Их представили специалисты «ДГК», «Дальэнергосбыта» и «Приморского водоканала».

Третьим вопросом стало обсуждение планируемого народного рейтинга управляющих организаций.

«Рейтинг станет дополнительным источником информирования о существующих управляющих организациях города, – отметила Наталья Войновская. – Также он замотивирует управляющие организации к повышению качества своих услуг, сотрудничеству с собственниками помещений в многоквартирных домах. Народный контроль станет еще одним механизмом общественного жилищного контроля».

Для справки

Общественный совет по вопросам ЖКХ при администрации города был создан в 2012 году с целью эффективного взаимодействия между общественностью и властью в решении вопросов ЖКХ. Прошедшее заседание стало 18-м по счету.