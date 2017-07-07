Два тюленя погибли в Приморье из-за жары 17:28, 07 июля Два тюленя погибли в Приморье из-за жары
Желтый уровень опасности продолжает действовать в Приморье из-за жары 17:21, 07 июля Желтый уровень опасности продолжает действовать в Приморье из-за жары
Девять человек пострадали в ДТП во Владивостоке 17:11, 07 июля Девять человек пострадали в ДТП во Владивостоке
Новостная лента
Июль, 07 пятница
17:44
Генкосул Японии во Владивостоке: Море меня успокаивает! Эксклюзив
17:44
Суд оставил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова под арестом Эксклюзив
17:44
Почему «кошмарят» бизнес Дальнего Востока?
17:40
Во Владивостоке огнеборцы тушили бойлерную
17:32
Во Владивостоке состоялось заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации города
17:28
Два тюленя погибли в Приморье из-за жары
17:21
Желтый уровень опасности продолжает действовать в Приморье из-за жары
17:14
Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве 2014 года
17:11
Девять человек пострадали в ДТП во Владивостоке
16:58
В лечебно-исправительное учреждение пытались передать алкоголь при помощи квадракоптера
16:51
Пенсионные произвол и мошенничество докатились до Владивостока
16:43
Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья
16:31
Константин Межонов поздравил работников почтовой связи с наступающим Днем российской почты
16:25
Дневник девушки: Я - во дворце! Эксклюзив
16:19
Как выжить офисным сотрудникам в приморскую жару Видео
16:00
Таможня Владивостока ломится от авто из-за дефицита кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
15:57
Пьяный приморец угнал авто и попал в ДТП
15:46
В одном из посёлков Приморья мусоровоз снес столбы ЛЭП Видео
15:35
Трёхлетнюю девочку сбили в Приморье
15:24
В Партизанске огнеборцы тушили дачный домик
15:13
Необычная акция проходит во Владивостоке
15:02
Открытый чемпионат по гонкам на аквабайках пройдет во Владивостоке Видео
14:51
Во время ночного пожара во Владивостоке спасатели эвакуировали 10 человек
14:39
В Приморье произошла авария с участим несовершеннолетнего велосипедиста Фото
14:28
Воздушные бои прошли ночью в небе во Владивостоке
14:14
ГИБДД: В аварии с участием КамАЗа во Владивостоке пострадал мужчина Видео
14:05
Сотрудники аэропорта испортили жительнице Приморья инвалидную коляску Фото
13:56
Владивостокцы спасаются от аномальной жары на пляжах Фото
13:48
По факту исчезновения трехлетнего ребенка в Приморье возбуждено уголовное дело
13:44
Поездка трех женщин во Владивостоке плохо кончилась Эксклюзив
13:36
Приморец, совершивший ДТП с тяжкими последствиями, предстанет перед судом
13:22
Безопасность нелегальных рабочих и нехватку кадров обсудили на конференции рыбопромыслового флота Видео
13:10
Тигриное семейство устроило селфи в Приморье Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4160 (99) от 07 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Самозахват «по-холуаевски»
Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны
Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала
Успей посмотреть первым
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Во Владивостоке состоялось заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации города

Первым в повестке дня значился вопрос «О работе рассчетно-кассовых центров в управляющих организациях Владивостока»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке накануне, 5 июля, состоялось очередное заседание Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации город, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В нем приняли участие представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний, общественности, депутаты думы города, журналисты. Вела заседание заместитель председателя совета Наталья Войновская.

Первым в повестке дня значился вопрос «О работе рассчетно-кассовых центров в управляющих организациях Владивостока». С докладом на эту тему выступил начальник отдела автоматизации систем управления УК Первореченского района Николай Плотников.

«Наша компания занимается обслуживанием 553 многоквартирных домов, – рассказал он. – Большинство домов – 1960-1980 годов постройки. Ежегодно в УК поступает от пяти до шести тысяч заявлений граждан на неудовлетворительное состояние тех или иных инженерных и конструктивных элементов. Порядка 30% от этих заявлений – о благоустройстве придомовых территорий, 20% – о ремонте кровель и фасадов. С 2013 по 2017 год был произведен ремонт свыше 280 кровель, около 200 фасадов, установлено 134 тепловых узла, произведена замена 98 лифтов, капремонт произведен в 141 доме. Все это сделано, в том числе, благодаря созданным Советам многоквартирных домов, они работают примерно в 400-х домах».

ООО «Информационно-расчетный центр» работает с этой УК с 2007 года, занимаясь начислением, распечаткой, доставкой и контролем поступления платежей от собственников, а также работой по взысканию дебиторской задолженности. В центре работают юристы, экономист, документовед, инженер и другие специалисты.

«Особое внимание мы уделяем системной работе с должниками. Сначала доводим до сведения собственника информацию о задолженности через так называемую долговую квитанцию. На этом этапе должник приглашается в офис компании для беседы или составления договора о реструктуризации долга. В процессе беседы до должника доводится информация о возможных мерах воздействия, предусмотренные законодательством. Кроме этого, информация о наличии долга доводится до Совета дома для соответствующей работы актива дома с должником, – рассказал Николай Плотников. – Когда все досудебные методы исчерпаны, специалисты компании составляют соответствующие иски для взыскания долга в судебном порядке».

Представители управляющей компании Первореченского района поделились рекомендациями по снижению платы за ОДН. Это установка общедомовых приборов учета, организация энергосберегающих мероприятий (утепление подвалов, лестничных маршей, установка пластиковых окон), единовременное снятие показаний, выявление неучтенного потребления.

Также участники заседания озвучили новые тарифы и нормативы на коммунальные услуги. Их представили специалисты «ДГК», «Дальэнергосбыта» и «Приморского водоканала».

Третьим вопросом стало обсуждение планируемого народного рейтинга управляющих организаций.

«Рейтинг станет дополнительным источником информирования о существующих управляющих организациях города, – отметила Наталья Войновская. – Также он замотивирует управляющие организации к повышению качества своих услуг, сотрудничеству с собственниками помещений в многоквартирных домах. Народный контроль станет еще одним механизмом общественного жилищного контроля».

Для справки

Общественный совет по вопросам ЖКХ при администрации города был создан в 2012 году с целью эффективного взаимодействия между общественностью и властью в решении вопросов ЖКХ. Прошедшее заседание стало 18-м по счету. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Два тюленя погибли в Приморье из-за жары
17:28, 07 июля 2017 Два тюленя погибли в Приморье из-за жары

Водовозка опоздала на полчаса

Желтый уровень опасности продолжает действовать в Приморье из-за жары
17:21, 07 июля 2017 Желтый уровень опасности продолжает действовать в Приморье из-за жары

Прогноз от Гидрометцентра России

Девять человек пострадали в ДТП во Владивостоке
17:11, 07 июля 2017 Девять человек пострадали в ДТП во Владивостоке

За сутки в краевом центре произошло более 100 аварий

В лечебно-исправительное учреждение пытались передать алкоголь при помощи квадракоптера
16:58, 07 июля 2017 В лечебно-исправительное учреждение пытались передать алкоголь при помощи квадракоптера

Нарушители переданы сотрудникам полиции

Пенсионные произвол и мошенничество докатились до Владивостока
16:51, 07 июля 2017 Пенсионные произвол и мошенничество докатились до Владивостока

Жители приморской столицы с удивлением узнали, что являются клиентами НПФ, о котором никогда не слышали

Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья
16:43, 07 июля 2017 Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья

Росприроднадзор занимается формализацией взаимоотношений с казачьим войском

Константин Межонов поздравил работников почтовой связи с наступающим Днем российской почты
16:31, 07 июля 2017 Константин Межонов поздравил работников почтовой связи с наступающим Днем российской почты

Почта России появилась во Владивостоке с того момента, когда на берегах Золотого Рога высадились российские солдаты и матросы