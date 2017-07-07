Желтый уровень опасности продолжает действовать в Приморье из-за жары

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае продолжает держаться аномально высокая тепература воздуха.
Желтый уровень опасности также присвоен западу и центру Республики Саха, северу и югу Камчатского края, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области, Сахалинской области, а также Чукотскому АО.
Оранжевый уровень опасности присвоили югу и востоку Республики Саха, северу и югу Хабаровского края, Амурской области и ЕАО.
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