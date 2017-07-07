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Во Владивостоке огнеборцы тушили бойлерную

Общая площадь возгорания составила 8 кв. м
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о задымлении в бойлерной, расположенном на улице 2-я Шоссейная.

Спустя три минуты по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горел электронный кабель.

Общая площадь возгорания составила 8 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано пять человек личного состава и одна единица техники.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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