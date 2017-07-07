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Общество

В лечебно-исправительное учреждение пытались передать алкоголь при помощи квадракоптера

Нарушители переданы сотрудникам полиции
Фото: ГУФСИН Фото: ГУФСИН
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

В ЛИУ-47 ГУФСИН России по Приморскому краю пресечена попытка передачи запрещенных предметов при помощи квадракоптера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН.

Сотрудниками на прилегающей к учреждению территории были задержаны двое молодых людей, при которых обнаружен летательный аппарат с привязанной к нему емкостью с алкоголем. Нарушители были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Мужчины были замечены сотрудниками при обходе прилегающей территории. Увидев сотрудников, нарушители предприняли попытку скрыться, однако, были оперативно задержаны. При молодых людях обнаружен квадракоптер с привязанной к нему емкостью и пульт управления летательным устройством. По словам самих задержанных, посредством квадрокоптера они собирались передать алкоголь на территорию ЛИУ-47.

Нарушители были переданы сотрудникам полиции ОМВД по городу Артему для оформления материалов с последующей передачей в суд для принятия процессуального решения. 

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