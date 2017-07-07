Пенсионные произвол и мошенничество докатились до Владивостока 16:51, 07 июля Пенсионные произвол и мошенничество докатились до Владивостока
Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья 16:43, 07 июля Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья
Дневник девушки: Я - во дворце! 16:25, 07 июля Дневник девушки: Я - во дворце! (Эксклюзив)
Новостная лента
Июль, 07 пятница
16:53
Суд оставил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова под арестом Эксклюзив
16:53
Почему «кошмарят» бизнес Дальнего Востока?
16:53
Дневник девушки: Я - во дворце! Эксклюзив
16:51
Пенсионные произвол и мошенничество докатились до Владивостока
16:43
Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья
16:31
Константин Межонов поздравил работников почтовой связи с наступающим Днем российской почты
16:19
Как выжить офисным сотрудникам в приморскую жару Видео
16:09
Генкосул Японии во Владивостоке: Море меня успокаивает! Эксклюзив
16:00
Таможня Владивостока ломится от авто из-за дефицита кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
15:57
Пьяный приморец угнал авто и попал в ДТП
15:46
В одном из посёлков Приморья мусоровоз снес столбы ЛЭП Видео
15:35
Трёхлетнюю девочку сбили в Приморье
15:24
В Партизанске огнеборцы тушили дачный домик
15:13
Необычная акция проходит во Владивостоке
15:02
Открытый чемпионат по гонкам на аквабайках пройдет во Владивостоке Видео
14:51
Во время ночного пожара во Владивостоке спасатели эвакуировали 10 человек
14:39
В Приморье произошла авария с участим несовершеннолетнего велосипедиста Фото
14:28
Воздушные бои прошли ночью в небе во Владивостоке
14:14
ГИБДД: В аварии с участием КамАЗа во Владивостоке пострадал мужчина Видео
14:05
Сотрудники аэропорта испортили жительнице Приморья инвалидную коляску Фото
13:56
Владивостокцы спасаются от аномальной жары на пляжах Фото
13:48
По факту исчезновения трехлетнего ребенка в Приморье возбуждено уголовное дело
13:44
Поездка трех женщин во Владивостоке плохо кончилась Эксклюзив
13:36
Приморец, совершивший ДТП с тяжкими последствиями, предстанет перед судом
13:22
Безопасность нелегальных рабочих и нехватку кадров обсудили на конференции рыбопромыслового флота Видео
13:10
Тигриное семейство устроило селфи в Приморье Фото
12:59
Житель Владивостока вынес имущество на 100 тыс рублей из чужого гаража
12:51
​Секретные советские разработки стали основой для суперсовременных смартфонов Видео
12:41
На площади Семеновской во Владивостоке прошла проверка работы автобусов
12:30
Москва продолжает заниматься демографией Дальнего Востока
12:19
Ночью в Уссурийске сгорел грузовик Фото
12:08
В ТОР «Большой Камень» появится крупный гостиничный комплекс
12:03
Приморцы могут обеспечить будущее юному футболисту Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4160 (99) от 07 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Самозахват «по-холуаевски»
Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны
Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала
Успей посмотреть первым
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья

Росприроднадзор занимается формализацией взаимоотношений с казачьим войском
Фото: Росприроднадзор Приморского края Фото: Росприроднадзор Приморского края
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья; разработан проект приказа главы Минприроды об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды, документ находится на согласовании, и в ближайшее время порядок будет подписан министром, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТМУ Росприроднадзора.

Перспективы вступления в силу этого приказа были обсуждены в Большом круге объединенного дальневосточного казачьего войска, который состоялся во Владивостоке по случаю празднования 128-летия Уссурийского казачьего войска

На собрании присутствовали атаманы дальневосточных казачьих объединений, представители государственных ведомств и Уссурийского казачества.

Вопросы содержания пляжей привлекательных для туристов регионов в чистоте необычайно важны, отмечают специалисты Росприроднадзора: нередко в местах массового отдыха граждан образуются несанкционированные свалки, не организована надлежащая очистка стоков, арендаторами пляжей повсеместно допускаются грубые нарушения действующего законодательства: осуществляется парковка автотранспорта отдыхающих в водоохранной зоне (на возмездной основе), берется плата, либо ограничивается проход к моря - и тому подобное.

Основная задача взаимодействия Росприроднадзора с казаками в данном направлении - актировать факты нарушения законодательства со стороны физических и юридических лиц, привлекать их к административной ответственности, принимать меры, в рамках действующего законодательства, по замене недобросовестных арендаторов, систематически нарушающих требования закона. Формализация сотрудничества предполагается на основе института общественных инспекторов по охране природы.

Справка:

В соответствии с проектом приказа главы Минприроды, общественные инспекторы по охране окружающей среды будут оказывать содействие органам государственного надзора за соблюдением органами власти, должностными, юридическими и физическими лицами, в том числе занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, установленных природоохранным и природоресурсным законодательством требований, фиксировать нарушения законодательства и направлять информацию о таких случаях в органы государственного надзора.

Кроме того, общественные инспекторы по охране окружающей среды будут принимать участие в мероприятиях по охране и рациональному использованию природных ресурсов, в частности способствовать формированию экологической культуры среди населения путем вовлечения граждан в природоохранные мероприятия, трудовые десанты по очистке территорий, акваторий, посадке деревьев.

После утверждения вышеуказанного порядка, Росприроднадзором будет проведена работа по организации обучающих семинаров по вопросам практического применения норм действующего природоохранного законодательства для тех представителей казачьих войск, кандидатуры которых будут направлены в адрес Росприроднадзора.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Константин Межонов поздравил работников почтовой связи с наступающим Днем российской почты
16:31, 07 июля 2017 Константин Межонов поздравил работников почтовой связи с наступающим Днем российской почты

Почта России появилась во Владивостоке с того момента, когда на берегах Золотого Рога высадились российские солдаты и матросы

Необычная акция проходит во Владивостоке
15:13, 07 июля 2017 Необычная акция проходит во Владивостоке

Участвовать в акции могут горожане старше 12 лет

Воздушные бои прошли ночью в небе во Владивостоке
14:28, 07 июля 2017 Воздушные бои прошли ночью в небе во Владивостоке

У летчиков прошли учения с отработкой ведения воздушного боя

Сотрудники аэропорта испортили жительнице Приморья инвалидную коляску
14:05, 07 июля 2017 Сотрудники аэропорта испортили жительнице Приморья инвалидную коляску

Женщина вынуждена была взять коляску в аренду на время отдыха

Тигриное семейство устроило селфи в Приморье
13:10, 07 июля 2017 Тигриное семейство устроило селфи в Приморье

Поведение хищников говорит о том, что им здесь комфортно

​Секретные советские разработки стали основой для суперсовременных смартфонов
12:51, 07 июля 2017 ​Секретные советские разработки стали основой для суперсовременных смартфонов

Он почти не требует энергии при звонке

На площади Семеновской во Владивостоке прошла проверка работы автобусов
12:41, 07 июля 2017 На площади Семеновской во Владивостоке прошла проверка работы автобусов

Подобные проверки со стороны управления транспорта проходят во Владивостоке регулярно