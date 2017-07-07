Росприроднадзор занимается формализацией взаимоотношений с казачьим войском

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья; разработан проект приказа главы Минприроды об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды, документ находится на согласовании, и в ближайшее время порядок будет подписан министром, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТМУ Росприроднадзора.

Перспективы вступления в силу этого приказа были обсуждены в Большом круге объединенного дальневосточного казачьего войска, который состоялся во Владивостоке по случаю празднования 128-летия Уссурийского казачьего войска

На собрании присутствовали атаманы дальневосточных казачьих объединений, представители государственных ведомств и Уссурийского казачества.

Вопросы содержания пляжей привлекательных для туристов регионов в чистоте необычайно важны, отмечают специалисты Росприроднадзора: нередко в местах массового отдыха граждан образуются несанкционированные свалки, не организована надлежащая очистка стоков, арендаторами пляжей повсеместно допускаются грубые нарушения действующего законодательства: осуществляется парковка автотранспорта отдыхающих в водоохранной зоне (на возмездной основе), берется плата, либо ограничивается проход к моря - и тому подобное.

Основная задача взаимодействия Росприроднадзора с казаками в данном направлении - актировать факты нарушения законодательства со стороны физических и юридических лиц, привлекать их к административной ответственности, принимать меры, в рамках действующего законодательства, по замене недобросовестных арендаторов, систематически нарушающих требования закона. Формализация сотрудничества предполагается на основе института общественных инспекторов по охране природы.

Справка:

В соответствии с проектом приказа главы Минприроды, общественные инспекторы по охране окружающей среды будут оказывать содействие органам государственного надзора за соблюдением органами власти, должностными, юридическими и физическими лицами, в том числе занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, установленных природоохранным и природоресурсным законодательством требований, фиксировать нарушения законодательства и направлять информацию о таких случаях в органы государственного надзора.

Кроме того, общественные инспекторы по охране окружающей среды будут принимать участие в мероприятиях по охране и рациональному использованию природных ресурсов, в частности способствовать формированию экологической культуры среди населения путем вовлечения граждан в природоохранные мероприятия, трудовые десанты по очистке территорий, акваторий, посадке деревьев.

После утверждения вышеуказанного порядка, Росприроднадзором будет проведена работа по организации обучающих семинаров по вопросам практического применения норм действующего природоохранного законодательства для тех представителей казачьих войск, кандидатуры которых будут направлены в адрес Росприроднадзора.