Константин Межонов поздравил работников почтовой связи с наступающим Днем российской почты

Почта России появилась во Владивостоке с того момента, когда на берегах Золотого Рога высадились российские солдаты и матросы

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

6 июля во Владивостоке в Клубе работников почтовой связи прошло торжественное собрание, посвященное предстоящему Дню российской почты, сообщает РИА VladNews со ссылкой н пресс-службу администрации города. В мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны Приморского краевого филиала Почты России, представители краевой и городской власти, Думы города и других ведомств.

Исполняющий обязанности главы города Константин Межонов поздравил собравшихся и вручил руководителю краевого филиала Почты России Сергею Калитину памятный сувенир.

«Почта России появилась во Владивостоке с того момента, когда на берегах Золотого Рога высадились российские солдаты и матросы, - подчеркнул Константин Межонов. - Они получали корреспонденцию от своих родных и близких. История города неразрывно связана с историей почты России. Здесь, рядом с этим старинным зданием Владивостокского почтамта, жила Элеонора Прей. Благодаря ее письмам люди еще 100 лет назад узнавали, что есть такой прекрасный город Владивосток. А сегодня, по письмам Элеоноры и по письмам других людей, живших в ту эпоху, мы восстанавливаем исторический облик нашего города и образы живших в нем людей».

Как отметил Константин Анатольевич, почта играет огромную роль в нашей жизни. Это для всех нас — один из первых и главных источников связи. Она остается такой и сегодня, несмотря на появление Интернета. Ведь письмо, написанное от руки, имеет особенную энергетику, заряд тепла и душевности.

Отметим, администрация Владивостока активно помогает работе городских почтовых отделений. Ремонтируются подъездные дороги к ним, а в генеральном плане развития Владивостока предусмотрено обязательное наличие необходимого количества отделений связи.

Завершилось торжественное собрание концертной программой.

Для справки

День российской почты — профессиональный праздник работников почтовой связи. Отмечается в России ежегодно во второе воскресенье июля.