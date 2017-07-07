Из-за аномально высоких температур воздуха в городе и крае по информации Гидрометцентра России объявлен жёлтый уровень опасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Как выжить офисным сотрудникам в приморскую жару
Как не пострадать от сильной жарыВладивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.
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