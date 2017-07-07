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Как выжить офисным сотрудникам в приморскую жару

Как не пострадать от сильной жары
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Из-за аномально высоких температур воздуха в городе и крае по информации Гидрометцентра России объявлен жёлтый уровень опасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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