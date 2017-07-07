В одном из посёлков Приморья мусоровоз снес столбы ЛЭП

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Водитель грузового автомобиля снес столбы ЛЭП в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Подъяпольске, поселок сельского типа в Шкотовском районе Приморского края, центр Подъяпольского сельского поселения. По словам очевидцев, водитель мусоровоза не заметил, как снес столбы ЛЭП и уехал с места происшествия. Столбы упали на трассу, перекрыв дорогу, и на дома, которым повредили крыши. При инциденте никто не пострадал.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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