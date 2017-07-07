Во время ночного пожара во Владивостоке спасатели эвакуировали 10 человек

Сегодня ночью, 7 июля, во Владивостоке произошло возгорание в жилом доме, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили в пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило 02.15, спустя 9 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Наблюдалось задымление в подъезде и на 3-м этаже – горели ящики и входные двери.
Благодаря слаженной работе спасателей, из горящего дома было эвакуировано 10 человек.
Площадь возгорания составила 30 кв. м.
В 03.11 возгорание было ликвидировано, в 04.52 – полностью ликвидировано.
По сигналу на место происшествия прибыли 18 человек личного состава и 5 единиц техники.