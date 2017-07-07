Трёхлетнюю девочку сбили в Приморье

Ребенок нагнулся застегнуть сандаль

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Автомобилист наехал на трехлетнюю девочку, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в Находке. По словам матери, 3-летняя девочка отправилась в магазин неподалеку от дома за мороженым. Возвращаясь назад, девочка присела на парковочной площадке, чтобы застегнуть сандаль. В этот момент водитель автомобиля марки Toyota Prius совершал движение задним ходом и, не заметив ребенка, наехал на девочку.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что ребенок получил ушиб грудной клетки и направлен на стационарное лечение. В отношении матери несовершеннолетней будет рассмотрен вопрос о привлечении ее к ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.

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