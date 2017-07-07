В Партизанске огнеборцы тушили дачный домик

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу Партизанского ГО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.Звонивший сообщил о пожаре в дачном домике, расположенном на улице Фридман.

Оперативно прибыв по указанному адресу, пожарные расчёты и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горели: кровля, веранда, внутренняя отделка помещений, оконные и дверные проёмы.

Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано шесть человек личного состава и одна единица техники.

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