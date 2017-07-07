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Общество

Необычная акция проходит во Владивостоке

Участвовать в акции могут горожане старше 12 лет
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Новая акция стартует в муниципальных библиотеках Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Два билета на концерт «Морская» легендарной группы «Мумий Тролль» получит самый активный читатель литературы о приморской столице. Также по условиям акции нужно написать тематическое эссе о нашем городе.

Для участия в акции необходимо уже быть читателем или записаться в любую муниципальную библиотеку и до 1 августа прочитать наибольшее количество книг о Владивостоке. Это может быть художественная или научно-публицистическая литература. Кроме того, читателям предлагается написать эссе объёмом не менее 1000 знаков. В тексте необходимо использовать ключевые фразы или образы из прочитанных книг. Эссе нужно разместить в одной из социальных сетей – «Facebook», «Instagram», «ВКонтакте», «Одноклассники», пост отметить хештегом #читаюзаконцерт.

Участвовать в акции могут горожане старше 12 лет.

Итоги акции #читаюзаконцерт будут подведены 1 августа. А концерт группы «Мумий Тролль» состоится 3 августа.

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