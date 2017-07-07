ГИБДД: В аварии с участием КамАЗа во Владивостоке пострадал мужчина

Стали известны подробности ДТП на острове Русский

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Стали известны подробности тяжелого ДТП с участим КамАЗа на острове Русский во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, в столкновении пострадал 28-летний пассажир автомобиля Nissan Juke (он получил травму правой ноги; направлен на амбулаторное лечение).

Столкновение произошло около 10:30. За рулем грузовика был 52-летний мужчина. По предварительным данным, при движении со стороны Ворошиловской батареи в сторону мыса Доронина по крайней правой полосе в районе дома №10к7 по улице Аякс, переворотом налево, водитель КамАЗа не убедился в безопасности маневра. Произошло столкновение. За рулем Nissan Juke была 39-летняя женщина.

Детали ДТП выясняются.

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