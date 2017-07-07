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Пьяный приморец угнал авто и попал в ДТП

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП на улице Комарова в селе Каймановка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что водитель Toyota Hilux спровоцировал столкновение с автомобилем Toyota Carina. Нарушитель с места ДТП скрылся.

В ходе разбирательств в отдел полиции был доставлен 40-летний водитель иномарки Toyota Hilux. Проверка показала, что подозреваемый на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортным средством.

Мужчина дал признательные показания, пояснив, что воспользовался иномаркой для поездки по личным делам. Автомобиль был угнан из гаража на территории организации, в которой злоумышленник работал сторожем.

Виновник ДТП привлечен к ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления транспортным средством. Судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

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