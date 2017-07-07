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Фоторепортажи

Владивостокцы спасаются от аномальной жары на пляжах

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

На этой неделе во Владивосток пришла аномальная жара. Многим становится плохо прямо на улице или на рабочем месте. РИА VladNews уже публиковало простейшие правила нахождения под солнцем, которыми не стоит пренебрегать.

Еще один неприятный побочный эффект жары во Владивостоке - многокилометровые пробки. Так, по сообщениям корреспондентов РИА VladNews, с Русского острова вечером 6 июля водители добирались более 3 часов. 

Владивостокцы на этой неделе спасаются от жары на пляжах, причем зачастую купаются там, где купаться запрещено. Фотокорреспондент РИА VladNews побавал на нескольких владивостоксих пляжах. 

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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