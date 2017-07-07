В Приморье произошла авария с участим несовершеннолетнего велосипедиста

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел утром в Большом Камне. Водитель автомобиля марки Toyota Harrier совершил наезд на 10-летнего велосипедиста, который выезжал с прилегающей территории. В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что в результате ребенок получил многочисленные ушибы и ссадины.

Несовершеннолетний в момент ДТП находился один без сопровождения взрослых, направлялся от своего дома к друзьям. Согласно правил дорожного движения, велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет должны передвигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

В адрес комиссии по делам несовершеннолетних направлена информация о рассмотрении вопроса о привлечении представителей несовершеннолетнего к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ: «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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