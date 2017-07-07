По факту исчезновения трехлетнего ребенка в Приморье возбуждено уголовное дело

Поиски мальчика продолжаются

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

В четверг, 6 июля, около 17 часов на территории пляжа в пгт.Преображение Лазовского района бесследно исчез 3-летний мальчик, который играл на детском пляже и исчез из поля зрения взрослых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно оперативная группа. Было установлено, что около 17 часов малолетний находился вместе с матерью на побережье бухты Преображение, в районе устья реки «Соколовка», где играл с другими детьми на расстоянии около 15 метров от моря. В какой-то момент ребенок исчез из поля зрения.

Сотрудники полиции и волонтеры осмотрели прилегающую к побережью территории, осмотрели береговой линии морского побережья и устья реки Соколовка, однако мальчика так и не обнаружили, что указывает на то, что ребенок мог стать жертвой преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время в пгт. Преображение организованы поисковые мероприятия – прочесывание местности сотрудниками полиции и волонтерами, с привлечением специалистов МЧС и ПАО ««Преображенская база тралового флота» обследование морской акватории бухты Преображение и реки Соколовка.

Расследование уголовного дела продолжается.