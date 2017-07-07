Поездка трех женщин во Владивостоке плохо кончилась

Подробности аварии устанавливают специалисты

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в аварии с участием двух легковых автомобилей пострадали две женщины, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Одна из них получила сотрясение мозга, а вторая - дисторсию шейного отдела позвоночника. Обе пострадавших (1967 и 1968 года рождения) направлены на амбулаторное лечение. Женщины были пассажирками автомобиля Toyota Passo.

За рулем Passo была женщина 1959 года рождения.

Столкновение с Daihatsu Terios Kid произошло в светлое время суток, когда оба автомобиля ехали по второй полосе со стороны кольца Фуникулера в сторону Некрасовского путепровода. По предварительным данным, водитель Daihatsu не выдержал безопасную дистанцию с двигавшимся впереди автомобилем Toyota , в котором и находились три женщины.

Детали ДТП выясняются.

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