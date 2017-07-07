Сотрудники аэропорта испортили жительнице Приморья инвалидную коляску

Женщина вынуждена была взять коляску в аренду на время отдыха

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники аэропорта испортили коляску девушке с тяжелой формой инвалидности, председателю филиала Дальневосточной организации инвалидов "Ковчег" поселка Вольно-Надеждинск Приморского края. Инцидент произошел во время перелета из Москвы в Анапу, сообщил корреспонденту РИА VladNews со ссылкой на депутата Владивостока Артема Моисеенко.

- Ольга Лебедева сразу обратилась ко мне, как к депутату с просьбой помочь в решении этого вопроса. В коляске вырваны аккумуляторы и из них вытек электролит, оторваны клемы, сломан подлокотник, коляска по раме получила искривление. А главное, что Ольга получила огромный стресс и моральную травму, - рассказал Артем Моисеенко.

Стоит отметить, что Ольга Лебедева отправилась на реабилитацию в санаторий. Сейчас ей пришлось арендовать подобную коляску на весь срок пребывания в Анапе.