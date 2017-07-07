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Общество

Воздушные бои прошли ночью в небе во Владивостоке

У летчиков прошли учения с отработкой ведения воздушного боя
Фото: ТОФ Фото: ТОФ
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

У летчиков авиационного соединения под Владивостоком прошли ночные полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В ходе полетов были отработаны сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условным использованием вооружения истребителей.

При выполнении задач ведения современного маневренного воздушного боя экипажи самолетов МиГ-31БМ, Су-30М2 и Су-35С, в ходе тактического противоборства, поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

Во время выполнения задач, тактические маневры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах. Учебно-тренировочные полёты проходили над морем, в стратосфере и над безориентирной местностью. 

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