Новости спорта

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Открытый чемпионат по гонкам на аквабайках пройдет во Владивостоке. Традиционные соревнования "Русский гран-при" на этот раз сменили международный статус на краевой. Профессиональный чемпионат по боулингу впервые в истории пройдёт во Владивостоке. Соревнования станут отбором на кубок мира, который состоится в Мексике. А ещё Приморская сборная отличилась на всероссийском турнире по грэпплингу. Наши борцы взяли первое общекомандное место, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.