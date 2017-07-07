Открытый чемпионат по гонкам на аквабайках пройдет во Владивостоке. Традиционные соревнования "Русский гран-при" на этот раз сменили международный статус на краевой. Профессиональный чемпионат по боулингу впервые в истории пройдёт во Владивостоке. Соревнования станут отбором на кубок мира, который состоится в Мексике. А ещё Приморская сборная отличилась на всероссийском турнире по грэпплингу. Наши борцы взяли первое общекомандное место, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Открытый чемпионат по гонкам на аквабайках пройдет во Владивостоке
Новости спортаВладивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.
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