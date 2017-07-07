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Открытый чемпионат по гонкам на аквабайках пройдет во Владивостоке

Новости спорта
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Открытый чемпионат по гонкам на аквабайках пройдет во Владивостоке. Традиционные соревнования "Русский гран-при" на этот раз сменили международный статус на краевой. Профессиональный чемпионат по боулингу впервые в истории пройдёт во Владивостоке. Соревнования станут отбором на кубок мира, который состоится в Мексике. А ещё Приморская сборная отличилась на всероссийском турнире по грэпплингу. Наши борцы взяли первое общекомандное место, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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