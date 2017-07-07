Приморец, совершивший ДТП с тяжкими последствия, предстанет перед судом

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

В Находке окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, совершившего ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Транспортное происшествие произошло в феврале. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, что 18-летний водитель автомобиля Honda Fit двигался по Находкинскому проспекту, превысив скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Автомобиль продолжил движение и совершил столкновение с автомашиной Nissan Almera Classic. 55-летний водитель Nissan Almera Classic получил множественные травмы, которые в совокупности расцениваются как тяжкий вред здоровью.

На момент ДТП стаж вождения водителя Honda Fit составил 1,5 месяца. За этот период молодой человек не привлекался к административной ответственности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Нарушителю грозит лишение свободы на срок до трех лет.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.