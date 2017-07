​Секретные советские разработки стали основой для суперсовременных смартфонов

Он почти не требует энергии при звонке

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Секретные советские разработки времен холодной войны помогли создать сотовый телефон, почти не потребляющий энергии при звонке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Чем сильнее мы зависим от смартфонов и прочих гаджетов, тем актуальнее становится проблема аккумуляторов. Не всякий современный человек решится надолго оказаться без доступа к розетке и возможности пополнить заряд батареи. И пока многочисленные группы ученых ищут все новые подходы к увеличению емкости аккумуляторов, команда Джошуа Смита (Joshua Smith) работает над проектом телефона, которому аккумулятор не нужен вовсе.

Первый действующий прототип разработчики представили в статье, опубликованной журналом Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies. Коротко о нем рассказывается в сообщении пресс-службы Вашингтонского университета. «Мы собрали, – говорит один из авторов проекта, – первый работающий сотовый телефон, который почти не потребляет энергии». Необходимый минимум устройству поставляет сама окружающая среда: свет и радиоволны.

По признанию разработчиков, для того чтобы добиться этого, им пришлось в корне пересмотреть саму концепцию работы сотовых телефонов. Обмен их с «вышками» связи происходит по цифровым каналам, а сам аппарат производит превращение аналогового сигнала микрофона в цифровой и обратно. При совершении звонка этот процесс требует около 800 мВт, тогда как новому прототипу достаточно в тысячи раз меньше: всего 3,5 мкВт.

«Хитрость» состоит в том, что оцифровки на устройстве при этом не производится. Аналоговый сигнал вибраций микрофона за счет обратного рассеяния переизлучается непосредственно на «базовую станцию», которая для этого должна находиться в непосредственной близости, в нескольких метрах от аппарата. Минимальные количества энергии, которые требуются прототипу для работы, он получает из фоновых радиоволн, а также миниатюрной солнечной батареи, которые вместе позволяют ему транслировать сигнал на станцию в 15 м от устройства.

Конечно, это делает разработку не такой уж привлекательной с точки зрения широкой публики. Однако ученые считают, что если «все сотовые вышки и все роутеры Wi-Fi будут оснащаться нашей технологией», то телефоны без аккумулятора можно будет использовать повсеместно.

Интересно, что на создание такой технологии Смита подтолкнули... сверхсекретные разработки советских ученых. По признанию профессора, в годы холодной войны его отец работал в спецслужбах и много рассказывал ему о противостоянии с СССР. Так Смит услышал о знаменитом «эндовибраторе», не требующем питания подслушивающем устройстве, которое создал сам легендарный Лев Термен. Искусно скрытое в деревянном изображении Большой печати США, оно было подарено американскому послу в 1945 г. и служило источником информации вплоть до 1951 г.