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Общество

Тигриное семейство устроило селфи в Приморье

Поведение хищников говорит о том, что им здесь комфортно
Фото: ФГБУ «Земля леопарда» Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Серию интересных фотоснимков семейства амурских тигров получили ученые «Земли леопарда». Одна из автоматических камер нацпарка впервые застала полосатых хищников за беззаботной игрой, в которой два неугомонных котенка устроили своей маме настоящий праздник непослушания, делая селфи и проказничая с фотоловушкой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

В объективе камеры оказалась взрослая тигрица под номером T 7F. Сначала она предстала перед фотоловушкой одна, спокойно отдыхая после, вероятно, ночной охоты. Однако спустя несколько минут к матери присоединились два тигренка, которые в лучших традициях фотосъемок «Земли леопарда» сначала подошли вплотную к автоматической камере и несколько раз ударили ее лапами, словно поправляя угол обзора.

Затем началась незатейливая игра: котята вступили в борьбу, стали кусаться и обхватывать друг друга лапами, каждый пытался повалить своего соперника на землю и удержать в таком положении как можно дольше. Во время «схватки» тигрята менялись ролями, играючи показывая кто тут главный. Как объясняют ученые, так они учатся общаться между собой и занимаются своеобразной физподготовкой, что очень важно для развития юных хищников.

Взрослой тигрице не было никакого дела до возни малышей, пока в пылу их борьбы не досталось и ей. Превратившиеся в один полосатый комок котята несколько раз врезались в спящую мать, то и дело задевали ее своими ударами. Потеряв терпение, она обрушила на беспокойных отпрысков грозный рык. Но эта мера дала прямо противоположный эффект: внимание озорников привлек всего лишь новый сильный соперник, что заставило их объединить силы. Прыжок, бросок, укус – в ход пошли все приемы.

Но в конце концов победу одержал материнский авторитет. Несколько воспитательных ударов по мордочкам разыгравшихся котят стали неоспоримым принуждением к миру. В итоге, вдоволь наигравшись, тигрята присоединились к ленивому отдыху матери. Напоследок один из них вновь приблизился к фотоловушке и одним точным ударом раскрыл ее корпус так, что карта памяти оказалась снаружи. Тигренок точно дал понять: съемка окончена...

Обнаружив камеру в таком положении, сотрудники отдела науки нацпарка поначалу не поверили, что зверь мог так аккуратно вытащить из фотоловушки носитель информации, не повредив его содержимое. Возникло предположение, что над устройством поработал человек, однако полученные снимки быстро показали настоящего виновника.

«Уникальность этих кадров в том, что зафиксировался не просто проход животных по тропе, а целый эпизод из жизни здорового тигриного семейства, – отметила Екатерина Блидченко, научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» и зоолог МРОО «Центр «Тигр». – Тигрятам всего 4-5 месяцев, они еще не в совершенстве могут контролировать свою силу, а в коллективных играх это очень важно. Такая борьба необходима не только для тренировки мышц и отработки охотничьих навыков, в первую очередь это социальный опыт, и мама-тигрица является первым и главным учителем. Перед нами – демонстрация комфортного поведения счастливых зверей, для которых в лесах национального парка достаточно еды, и даже у тигрицы есть время поиграть со своими детьми».

«Тигрица T 7F уже имеет успешный опыт материнства, в 2014 году наши фотоловушки фиксировали ее предыдущий выводок – трех котят, каждый из которых благополучно достиг половозрелого возраста. Интересно, что два из них покинули Россию и отправились на постоянное место жительства в Китай, а третий поселился недалеко от границы - он фиксируется фотоловушками сразу двух государств», – подчеркнула Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».

По последним данным, в 2016 году на «Земле леопарда» зафиксировано не менее 22 взрослых тигров и 7 котят. Это самые большие кошки в мире. В свою очередь численность дальневосточного леопарда в национальном парке составляет около 70 особей. Это самые редкие кошки в мире.

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