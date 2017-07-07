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Житель Владивостока вынес имущество на 100 тыс рублей из чужого гаража

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 35-летнего жителя Приморья, который сообщил, что из его гаража были похищены 3 комплекта автомобильных колес, палатка и алюминиевая канистра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что злоумышленник проник в гараж путем отгиба задней стенки строения и похитил личное имущество потерпевшего. Общий ущерб превысил 100 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

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