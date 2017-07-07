В Приморье ведутся поиски трехлетнего мальчика

Ребенок бесследно исчез во время отдыха на море с мамой

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Сегодня утром, 7 июля, спасатели Приморской поисково-спасательной службы в составе трех человек выехали в Преображение для проведения водолазных работ по поиску трехлетнего мальчика, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Хардин Костя пропал в четверг, 6 июля, во время отдыха на пляже бухты Преображение в районе устья реки Соколовка. Известно, что малыш находился с мамой. Женщина сообщила, что ребенок все время играл с детьми, а когда его обрызгали, то он резко куда-то побежал. Через 10 минут найти сына она уже не смогла.

Приметы: глаза голубые, рост 102 см, худощавого телосложения.

РИА VladNews следит за поисками ребенка.