Приморцы могут обеспечить будущее юному футболисту

Никита Борщун из Владивостока нуждается в помощи

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

8 канал продолжает проект "От сердца к сердцу", который мы реализуем совместно с Русфондом. Наших зрителей мы знакомим с детьми из Приморья, которым очень нужна ваша помощь. В конце мая в нашем городе проведут ряд сложнейших операций на сердце - для этого во Владивосток приедет словацкий хирург. Некоторым подопечным Русфонда просто необходимо попасть в число его пациентов. Среди них и Никита Борщун из Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.