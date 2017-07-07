Ночью в Уссурийске сгорел грузовик

Причины пожара установят специалисты

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

В Приморье ночью сгорел автомобиль, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Уссурийске. Тревожное сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 23:55. Спустя пять минут огнеборцы прибыли на место происшествия, где горела кабина грузового автомобиля марки Kia Bongo.

Через 28 минут пожарные полностью ликвидировали возгорание. Общая площадь пожара составила 5 кв.м. Тушили огонь пять человек личного состава и одна единица техники. В пресс-службе ГУ МЧС Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что при пожаре никто не пострадал.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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