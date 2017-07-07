Серьезное ДТП произошло ночью во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла во Владивостоке в ночь с 6 на 7 июля, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе Океанского проспекта, 29. По предварительной информации, водитель автомобиля марки Toyota Probox перестраивался с левой полосы, пытаясь повернуть, в этот момент его протаранил другой участник двжиения на автомобиле марки Honda Civic. От удара оба автомобиля откинуло в здания. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. О состоянии водителей информации нет.

По всем правилам дорожного движения виновников аварии должен был стать водитель автомобиля марки Toyota Probox, однако тот факт, что у водителя Honda Civic не было ни водительского удостоверения, ни полиса ОСАГО автоматически делает его виноватым в совершенном.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудника ДПС.

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