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Предприниматели устроили незаконный бизнес на пляжах Владивостока

Сотрудники полиции провели рейд
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции провели рейд по проверке законности взимания платы с граждан за проезд к прибрежным зонам отдыха, размещение и стоянку автотранспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе проведения рейда на территории пляжей острова Русский выявлен ряд нарушений. Установлено, что за проезд к берегам мыса Ахлестышева, Вятлина, Тобизина, Поспелова незаконные предприниматели под различным предлогом взымали плату. Полицейские акцентируют внимание граждан, что осуществлять сбор денежных средств за проезд или оказание иных услуг на территории этих пляжей никто не имеет права, оплата носит добровольный характер. «Новый Аякс» - единственный пляж острова, который находится в аренде, в связи с чем взимание платы за парковку транспортных средств осуществляется на законных основаниях.

Всего в ходе рейда составлено 24 протокола об административных правонарушениях. Среди них, 10 - за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. 6 человек привлечены к ответственности по статье (Самоуправство) за самовольное установления шлагбаумов и перекрытие проезда к прибрежной полосе, 4 - за самовольное занятие земельного участка. Составлено 2 протокола за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Из незаконного оборота изъято 13 литров алкоголя.

В ходе рейда зарегистрирован факт неповиновения законному распоряжению полицейских. Нарушитель требовал отплату проезда на территорию пляжа мыса Ахлестышева, выдавая гражданам квитанцию с печатью «Экологический сбор». Несмотря на неоднократные замечания полицейских, мужчина их законные требования не выполнил. Составлен протокол, санкция которой предусматривает наказание до 15 суток административного ареста.

Все материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

В ходе профилактических мероприятий задержан иностранный гражданин, который незаконно находился на территории России и работал в одном из кафе. Составлен административный протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Фрунзенским районным судом города Владивостока принято решение о назначении ему административного штрафа в размере 2000 рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.

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