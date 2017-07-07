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Общество

Москва продолжает заниматься демографией Дальнего Востока

​На базе Общественной палаты РФ могут быть созданы рабочие группы по реализации отдельных мероприятий Концепции
Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

На базе Общественной палаты РФ могут быть созданы рабочие группы по реализации отдельных мероприятий Концепции демографической политики Дальнего Востока: такое предложение внес председатель Общественного совета при Минвостокразвития Сергей Габестро во время круглого стола по обсуждению документа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостока.

- Результатом обсуждения концепции на площадке Общественной палаты может стать формирование совместно с Общественным советом Минвосткоразвития России рабочих групп по конкретным направлениям демографической политики в дальневосточном регионе. Они будут выполнять роль проектного офиса, - заявил Габестро.

В рамках рабочих групп будут обсуждаться конкретные планы регионов и федеральных органов власти по реализации того или иного направления демографической политики:

- По каждому направлению должны быть назначены конкретные ответственные, чтобы четко понимать, какая работа, в какие сроки и кем должна быть проделана, чтобы достичь тех результатов, которые заявлены в концепции, - подчеркнул глава Общественного совета.

При этом, по словам Сергея Габестро, кандидатуры на роль руководителей рабочих групп должна предложить Общественная палата РФ:

- Руководство таких рабочих групп можно отдать Общественной палате, чтобы их работа была по-настоящему эффективна. Министерство и АРЧК ДВ, как авторы инициативы, могут выбирать соруководителей. Именно в таком случае можно в течение короткого времени получить очень качественный результат. Порой противоположные мнения позволяют найти неожиданные решения, - пояснил глава Общественного совета.

Напомним, Концепция демографического развития Дальнего Востока содержит меры по поддержке рождаемости, поддержке из федерального центра региональных программ материнского капитала. В нем предусмотрены новые налоговые льготы и пособия для многодетных семей, меры по снижению смертности, работа с молодежью, а также стимулирование миграции в ДФО, в том числе соотечественников, переезжающих из-за рубежа.

- В ближайшие три года заработают региональные программы опережающего демографического развития, подготовленные с учетом специфики каждого региона. Уже к концу 2018 года мы сможем сократить миграционный отток в 3 раза, в том числе за счет создания новых рабочих мест, - заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

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