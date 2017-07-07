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Водитель УАЗа проиграл в схватке со столбом во Владивостоке

Автомобиль превратился в груду железа
Фото: Скриншот Фото: Скриншот
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в райне Партизанского проспекта. Водитель за рулем автомобилем марки УАЗ Патриот не справился с управлением своего транспортного средства при повороте и через полосу встречного движения на скорости влетел в столб. Удар пришелся точно по центру. Самостоятельно место аварии автомобиль покинуть уже не смог: его увезли эвакуаторы. 

Информации о пострадавших пока не сообщается. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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