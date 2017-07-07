Водитель УАЗа проиграл в схватке со столбом во Владивостоке

Автомобиль превратился в груду железа

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в райне Партизанского проспекта. Водитель за рулем автомобилем марки УАЗ Патриот не справился с управлением своего транспортного средства при повороте и через полосу встречного движения на скорости влетел в столб. Удар пришелся точно по центру. Самостоятельно место аварии автомобиль покинуть уже не смог: его увезли эвакуаторы.

Информации о пострадавших пока не сообщается. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

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