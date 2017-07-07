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Злоумышленник, пытавшийся скрыться от ГИБДД во Владивостоке, остается под арестом

Злостному нарушителю продлили наказание еще на 13 суток
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

4 июня 29-летний водитель автомашины Toyota Hiace проигнорировал законное требование сотрудников ГИБДД об остановке и попытался скрыться от полицейских. В районе дома № 90 по Океанскому проспекту водитель совершил ДТП с автомашиной Toyota Land Cruiser, после чего продолжил движение. Задержать нарушителя экипажам ДПС удалось во Фрунзенском районе Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее, решением суда Фрунзенского района города Владивостока за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции водитель Тойота Хайс привлечен к ответственности в виде административного ареста сроком на 12 суток.

В четверг Мировым судьей Фрунзенского района рассмотрен административный материал по статье «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения, в связи с ДТП». Злостный нарушитель ПДД подвергнут наказанию в виде административного ареста еще 13 суток с содержанием в специализированном приемнике для лиц, арестованных в административном порядке.

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