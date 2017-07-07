Подготовка к эстафете уже началась

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Пришкольные лагеря Владивостока примут участие в военно-спортивной эстафете «Служу России!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соревнования состоятся на следующей неделе. Их организатором выступает Молодежный ресурсный центр.

Как сообщили в центре, первая в летнем сезоне эстафета пройдет в Советском и Первореченском районах города. Ее участниками станут воспитанники школ № 60, 63, 19 и 52.

Подготовка к эстафете уже началась. Специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» готовят программу соревнований, а также проводят мастер-классы для будущих участников. Так, 5 июля экспресс-курс молодого бойца прошли отдыхающие пришкольного лагеря МБОУ СОШ № 63.

«Эти летом мы хотим провести как можно больше подвижных игр для мальчишек и девчонок, которые по разным причинам остались на каникулах в городе, – рассказал директор центра Андрей Волков. – Только за первую смену наши специалисты посетили 24 пришкольных лагеря. Участниками наших мероприятий, как профилактических, так и спортивных, стали 1637 детей. 5 июля открылась вторая смена, которую мы хотим посвятить спорту. Эстафету «Служу России!» проведем во всех районах города в новом формате – устроим соревнования между школами».

11 июля эстафета пройдет на пришкольном стадионе школы № 63 (ул. Бородинская, 7). Встречаются хозяева площадки и отдыхающие пришкольного лагеря школы № 60. 13 июля хозяева поля – отдыхающие пришкольного лагеря МБОУ СОШ № 52 (ул. Овчинникова, 52) будут соревноваться со школой № 19.

Для справки:

Информация для начальников пришкольных лагерей. Молодежный ресурсный центр проводит эстафету «Служу России!» на бесплатной основе, но по предварительной договоренности. Оставить заявку можно по тел. 222-22-94.