Эксперты: Популярная сеть дискаунтеров в Приморье «плевала» на здоровье людей

Обнаружены массовые нарушения санитарии

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Около двухсот приморских семей могли получить проблемы со здоровьем из-за продуктов из местной сети супермаркетов: на продаже потенциально небезопасных мясных продуктов попались сразу три магазина популярной в Приморье сети дискаунтеров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Внеплановая проверка выявила нарушения ветеринарно-санитарных правил.

Во Владивостоке продавали сало-шпик (27 килограммов) неизвестного происхождения под собственным брендом дискаунтера, в Артеме – просроченные куриные наборы для бульонов без документов (48 килограммов), а в Находке на прилавок попал индюшачий фарш (36 килограммов) - также без ветеринарных документов.

Кроме того, инспекторы зафиксировали ряд нарушений, увеличивающих риск получения покупателями проблем с желудком.

В находскинском магазине охлажденную свинину разрубали на куски на колоде, которая не промывалась, не дезинфицировалась и не засыпалась солью. Как выяснилось, реализацией охлажденной свинины в магазине занимается ИП-арендатор, поэтому с точки зрения закона, к руководству этого супермаркета у инспекторов Россельхознадзора претензий в этом вопросе нет. Зато есть в других. Например, к хранению продуктов в рефрижераторной камере дискаунтера: защитные шторы (воздушные завесы) здесь отсутствуют, а продукция хранится на полу без поддонов.

Все нарушения законодательства в области ветеринарии инспекторы зафиксировали в протоколах. До вынесения решения вся указанная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение.